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Yan devrilerek durabildi

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Yakın Doğu Bulvarı'nda ani önünde fren yapan araca çarpmamak için sağ şeride geçen araç, arkadan gelen araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan arkadan gelen araç, refüjdeki palmiye ağaçlarına çarpıp yan devrildi

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Yan devrilerek durabildi
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Lefkoşa Yakın Doğu Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazası korkuttu, Kaza sonrası araç orta refüjde yana doğru devrilerek durabildi.

Kaza dün saat 14.45 sıralarında meydana geldi.

21 yaşındaki Umut Deniz Şahan, yönetimindeki LK 529 plakalı araç ile çift şeritli yolun soldan birinci şeridi içerisinde güney istikametine doğru seyrettiği sırada, önünde seyreden aracın ani fren yapması sonucu dikkatsizce yolun sağ şeridine geçti ve o esnada gerisinde soldan ikinci şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden 21 yaşındaki Yiğit Akın Berk yönetimindeki GL 021 plakalı araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile GL 021 plakalı araç, kontrolsüzce yoluna devam edip orta refüj içerisindeki palmiye ağaçlarına çarpıp refüj içerisinde sağ yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan GL 021 plakalı araç sürücüsü Yiğit Akın Berk kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.

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