Yaman hayata tutunamadı

Girne-Tatlısu Anayolunun Alagadi girişi yakınlarında 10 Ekim tarihinde yaşanan motosiklet kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayata tutunamadı.

Polisin yaptığı açıklamaya göre, 10. Ekim 2021 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Girne-Tatlısu Anayolunun 9-10'uncu kilometreleri (Alagadi girişi) arasında, Esentepe istikametine doğru yönetimindeki RA 215 plakalı motosiklet ile seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kayberek yolun solundan çıkıp çelik bariyerlere ve yanındaki ağaç köküne çarparak ağır yaralanan 49 yaşındaki Can YAMAN, tedavi görmekte olduğu Yakın Doğu Hastanesi yoğun bakım servisinde bugün saat 16:00 sıralarında yaşamını yitirdi.