Yamaçköy sakini kadın kayıp

Polis, Yamaçköy’de sakin engelli birey 39 yaşındaki kadın Meyrem Toprak’ın dünden beri kayıp olduğunu ve arandığını duyurdu.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 18.30’dan bu yana aranan Toprak’ı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri istendi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.