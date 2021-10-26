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Yamaçköy sakini kadın kayıp

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Yamaçköy sakini kadın kayıp
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Polis, Yamaçköy’de sakin engelli birey 39 yaşındaki kadın Meyrem Toprak’ın dünden beri kayıp olduğunu ve arandığını duyurdu. 
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 18.30’dan bu yana aranan Toprak’ı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri istendi. 
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