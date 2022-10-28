'Yamaç Operasyonu'nda miktar büyüyüyor

Lefkoşa, Gönyeli ve Güzelyurt’ta dün uyuşturucu bulundurmaktan 4 kişi tutuklandı. Girne'de yürütülen "Yamaç Operasyonu" kapsamında tasarrufunda uyuşturucu bulunarak tutuklanan Ö.A.'nın tasarrufunda 300 gr hintkeneviri ve 70 gr kokain daha bulundu.

Polis açıklamasına göre, Lefkoşa Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde devriye halinde bulunan trafik ekipleri tarafından şüpheli görülen H.E.(K-22)’nin tasarrufunda, yaklaşık 100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulundu. H.K’nin tutuklandığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gönyeli Ulus Sokak’ta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda ise, tasarrufunda yaklaşık 13 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan B.Ç.(E-22) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Güzelyurt’ta Atatürk Caddesi’nde de M.O.(E-59) tasarrufunda bulundurduğu ve içeriğinde uyuşturucu madde olan 5 hapı K.Ö.(E-73)’ye verirken suçüstü tespit edildi.

Her iki kişi de tutuklanırken yürütülen ileri soruşturmada M.O.’nun evinde yapılan aramada aynı tür haplardan 92 adet daha bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Yamaç Operasyonu... Ö.A.'nın tasarrufunda 300 gr hintkeneviri ve 70 gr kokain daha bulundu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince Girne’de çarşamba günü gerçekleştirilen “Yamaç Operasyonu” kapsamında tasarrufunda 1 kg’a yakın hint keneviri, 1 gr civarında kokain ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 2 bin 450 Euro ve bin 450 TL nakit para bulunarak tutuklanan Ö.A.(E-26)’nın Doğanköy’deki evi ve aracında da arama yapıldı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında yapılan aramada yaklaşık 300 gram ağırlığında hintkeneviri ile yaklaşık 70 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulundu.

Soruşturma devam ediyor.

İş Kazası…

Öte yandan Edremit’te yapımı süren bir inşaatta çalışan Kenneth Uchenna Okereafor (E-38) dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten toprak zemine düşerek yaralandı.

Okereafor Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ortopedi Servisinde sol ayak bileği ve belinde kırık teşhisi ile kontrol altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

