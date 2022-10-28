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Yamaç Operasyonu'nda iki kişi tutuklandı

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Yamaç Operasyonu'nda iki kişi tutuklandı
 
 
Girne'de dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan Yamaç Operasyonu'nda uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen nakit para bulundurmaktan 2 kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, operasyon kapsamında, Ö.A.(E-26) ve S.K.’nın (E-21) evinde yapılan aramada yaklaşık 1 kg ağırlığında hintkeneviri türü ve yaklaşık 1 gr ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen toplam 2 bin 450 Euro ve bin 450 TL nakit para bulundu.
Adı geçen kişler tutuklandı.
 
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