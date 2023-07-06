Yalızat, sahte evraktan tutuklandı

Bisiklet Federasyonu Başkanı Salih Yalızat, TC vatandaşı olmayan Tüfekçi Spor Derneği sporcusu Kemal Palaz adına sahte TC Gençlik ve Spor Bakanlığı yazılı bir lisans düzenleyip, KKTC Spor Dairesi’ne sundu

KKTC Bisiklet Federasyonu Başkanı Salih Yalızat, “Sahte Evrak Düzenleme” ve “Sahte Evrakı Tedavüle Sürme” suçlamalarıyla tutuklandı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis memuru, Yalızat’ın Tüfekçi Spor Derneği sporcusu olan Kemal Palaz adına sahte olduğu düşünülen TC Gençlik ve Spor Bakanlığı yazılı bir lisans düzenlediğini ve bu lisansı federasyona mail yolu ile atarak KKTC Spor Dairesine sunması üzerine Şevket Türel ve Kemal Palaz'ın Lisanslarının iptal edildiğini iddia etti.

Polis, Türel’in, Tüfekçi Spor Derneği temsilcisi olarak şikâyetçi olduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, başlatılan soruşturma kapsamında Kemal Palaz adına kayıtlı bulunan TC Gençlik ve Spor Bakanlığı sporcu lisansını alabilmek için TC vatandaşı olunması gerektiği fakat Kemal Palaz'ın herhangi bir vatandaşlığının bulunmadığı için başvuru yapamayacağını belirtti.

Polis, zanlı Salih Yalızat’ın 4 Temmuz tarihinde Ercan’dan giriş yaparken yakalanıp derdest emri gereği tutuklandığını ve TC Elçiliği ile başlatılan yazışmaların sürdüğünü, ayrıca zanlının telefonunun incelenmek üzere emare alındığını, cevapların beklenmekte olup zanlının cep telefonunu incelenmek için teslim alındığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Ali Gencer, meselenin ciddi bir mesele olduğunu, alınan ifadelerin teyit tekzip edilmesi gerektiğinden ilk etapta zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

