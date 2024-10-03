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“Ya bu çiftliği vereceksin ya da seni gömeriz”

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Değirmenlik’te ağıl sahibi bir kişiye silah çekerek “Ya bu çiftliği vereceksin ya da seni gömeriz" diye tehdit eden üç kişi tutuklandı

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“Ya bu çiftliği vereceksin ya da seni gömeriz”
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Değirmenlik’te ağıl sahibi bir kişiyi “çiftliği kendilerine vermemesi durumunda kendisine zarar vereceklerini söyleyip” tehdit eden 3 kişi tutuklandı, 1 kişi de aranıyor.

10 Ağustos – 23 Eylül tarihleri arasında, Değirmenlik’te 52 yaşındaki İbrahim Arpaz, 36 yaşındaki Cemal Köprülü ve 44 yaşındaki Ali Rıza Sarıtaş, Değirmenlik ağıllar bölgesinde bulunan E.K.’ye ait büyükbaş hayvan ağılına giderek, “çiftliği kendilerine vermemesi durumunda kendisine zarar vereceklerini” söyleyip tehditle mal talebinde bulundular.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada İbrahim Arpaz, Cemal Köprülü ve Ali Rıza Sarıtaş, tutuklanırken, 36 yaşındaki isminin baş harfleri S.K. ise aranıyor.

Tutuklanan üç zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis çavuşu, zanlılarla ilgili olguları aktardı.

Polis, İbrahim Arpaz, Cemal Köprülü ve Ali Rıza Sarıtaş’ın Değirmenlik Ağıllar bölgesinde bulunan E.K.’ye ait büyükbaş hayvan mandırasını yasa dışı bir şekilde üzerlerine almak maksadı ile tasarruflarında bulundurdukları henüz markası ve modeli tespit edilemeyen kanunsuz dört adet ateşli silahı E.K.’ye gösterip “ya bu çiftliği vereceksin ya da seni gömeriz" deyip tehditle mal talebinde bulunduklarına dair şikayet üzerine tutuklandıklarını söyledi. Polis, olayın 10 Ağustos 2024 ve 23 Eylül 2024 tarihlerinde iki kez yaşandığını belirtti. Polis, şikayetin 1 Ekim 2024’te yapıldığını, zanlıların aynı gün Girne’de tespit edilerek tutuklandıklarını açıkladı. 

Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, olayda kullandığı iddia edilen silahların bulunmadığını, aranan şahıs ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu söyledi. Polis, zanlıların soruşturma amaçlı 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polis, zanlıların avukatının soruları üzerine zanlıların tutuklanırken bazı beyanlarda bulunduğunu belirtti. Polis, müştekinin baza beyanları ile zanlıların bazı beyanlarının örtüştüğünü bazılarının örtüşmediğini söyledi.

Zanlıların avukat ise ikinci olayın yaşandığı 23 Eylül tarihinde Ali Rıza Sarıtaş’ın yurt dışında olduğunu belirtti.

Polis, bu bilgiyi teyit ederek, müştekinin tarihler konusunda yanılmış olabileceğini ve bu hususta da araştırma yaptıklarını kaydetti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. 

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