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Vurgunun böylesine pes

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Vurgunun böylesine pes
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Gazimağusa’daki inşaat şirketinde çalışan bir şahıs, 2016’dan bu yana sattığı 10 apartman dairesi karşılığında müşterilerden tahsil ettiği 580 bin 236 STG parayı zimmetine geçirdi.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, müşterilerden tahsil ettiği parayı zimmetine geçiren T.Y. (E-29) tutuklandı.

Demirhan’daki marketten kozmetik ürün çalındı

Öte yandan dün saat 14.00 sıralarında, Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarkete müşteri olarak giren H.U.(K-22), marketten toplam 1,108 TL değerindeki kozmetik ürün çaldı. Bahse konu şahıs tutuklandı.
-Sahte resmi evrak düzenleme ve tedavüle sürme suçundan bir kişinin tutuklandığı da açıklandı.
Polis, 2023 yılı ocak ayında, Lefkoşa’da, M.Ş.’nin (E-52) Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde ikamet eden bir şahsın muhaceret affından faydalanması sağlamak amacı ve dolandırmak kastıyla kendi adresini gösteren ikametgah belgesi sahteledi. Bu belgeyi muhasebe işi yapan şahsa vererek tedavüle süren söz konusu şahıs tutuklandı.

Gazimağusa’da uyuşturucu operasyonu…1 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün öğleden sonra yapılan operasyonda N.A. (E-37) tutuklandı. Söz konusu şahsın tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan iki adet A4 kağıdı ve içinde metamfetamin türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan yapay nargile bulunarak emare olarak alındı.
 
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