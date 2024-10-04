“Vücudumda tümür var, bir aylık ömrüm kaldı”

Sahte pasaportla KKTC havalimanından çıkış yapan ancak İstanbul Havalimanı'nda sahte pasaportu fark edilip adaya geri gönderilen Gambiya uyruklu Omar Touray, mahkemede ifadesinde vücudunda tümör olduğunu ve sadece bir aylık ömrü kaldığını iddia etti. Yargıç, Touray’ın cezaevine gönderilmesine karar verirken, sağlık kontrolünden geçirilmesini istedi

Demirhan’da meydana gelen “başkasının kimliğine bürünme ve sahtekarlıkla kayıt temini” suçlarından tutuklanan Gambiya uyruklu Omar Touray dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Karakolunda görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 01.10.2024 tarihinde saat 10:00'da Gambiya uyruklu Kawsu Jarsue’nin adına ısdar olunan Gambiya Pasaportunu KKTC Havalimanı'nda görevli muhaceret memuruna ibraz etmek suretiyle adı edilenin kimliğine bürünüp KKTC'den çıkış yaparak sahte davranışla kayıt temin ettiğini söyledi. Polis, zanlının aynı gün İstanbul Yeni Havalimanı'nda muhaceret memurları tarafından tespit edilerek söz konusu pasaporta el konulduğunu olup, KKTC Polisine teslim edildiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlıdan temin edilen gönüllü ifadesinde 01.10.2024 tarihinde saat 08:00 raddelerinde yine aynı pasaport ile Beyarmudu Sınır kapısına KKTC'ye girmek için görevli muhaceret memuruna ibraz ederek aynı suçları işlediğini itiraf ettiğini açıkladı.

Polis memuru, yine zanlının 2017 yılında KKTC'ye geldiğini birkaç ay son kaçak yollardan Güney Kıbrıs’a geçtiğini de itiraf ettiğini söyledi.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise vücudunda tümür olduğunu, bir aylık ömrü kaldığını, ülkesine gitmek istediğini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine, öncesinde ise tam teşekküllü bir devlet hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.