Virajı alamayınca su kanalına düştü

Eski Gönyeli –Girne anayolunda bugün saat 11.00 sıralarında virajı alamayan araç sürücüsü aracıyla yoldan çıkarak su kanalına düştü. Kaza sonucu araç sürücüsü yaralandı.Polisten verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 11.00 sıralarında Boğazköy- Gönyeli Anayolu üzerinde, 42 yaşındaki Gülcan Alıcı, yönetimindeki RE 411 plakalı araç ile Gönyeli istikametine doğru seyrettiği sırada gidişine göre sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak su kanalına düşmesiyle yaşandı.Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Alıcı’nın kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.