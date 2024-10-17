Vicdansızlık!

Bostancı köyünde bir köpeği sopayla döverek köpeğin kafatasının kırılmasına, yüzünde yaralanmalara ve geçici körlüğe neden olan Arif Semerci mahkemeye çıkarıldı. Veteriner Dairesi tarafından 161 bin TL ceza kesilen Semerci, mahkemede teminatla serbest bırakıldı

Bostancı köyünde köpeğe şiddet uyguladığı gerekçesiyle dün Güzelyurt kaza mahkemesine çıkarılan zanlı Arif Semerci teminatla serbest bırakıldı. Semerci , "Ben köpeğe vurmadım diyerek" suçlamaları kabul etmedi .Polis, zanlı Arif Semerci'nin "tecavüzkâr alet taşıma ve Hayvan Refahı Yasasına Aykırı Hareket" suçlarından methalder olduğunu anlattı.Polis, Arif Semerci'nin Bostancı’da 12 Ekim 2024 tarihinde saat 08:45 raddelerinde Bostancı’da tasarrufunda bulundurduğu sopa ile sarı siyah renkteki kurt köpeğinin vücudunun muhtelif yerlerine gelişi güzel vurduğunu belirtti.Polis, mesele ile ilgili olarak ilk olay yerinden temin edilen kamera görüntülerinde zanlının tasarrufunda bulundurduğu sopa ile gittiğinin görüldüğünü ve yapılan ileri soruşturmada olayda görgü tanığının tespit edilerek ifadesi temin edildiğini söyledi.Polis, Mesele ile ilgili olarak Veteriner hekimi Cemaliye Akyüz’den yapılan soruşturmada söz konusu köpeğin kafatasının ön lobunda kırık, yüzünde yaralanmalar, gözlerinde ve beyinde oluşan ödem kaynaklı geçici körlük ve hasar tespit edildiğini ifade etti.Polis, zanlının dün polis nezaretinde Veteriner Dairesine götürülerek Veteriner Dairesi tarafından Hayvan Refahı yasasının 6’ncı maddesinin 3 Fıkrasının C bendine uygun olarak zanlıya asgari ücretin 4 katı olan 161.744 TL idari para cezası kesildiğini açıkladı.Zanlının KKTC vatandaşı olup benzeri suçlarda herhangi bir sabıkası bulunmadığını belirten polis, teminat talep etti.Mahkeme ise zanlıyı teminatla serbest bıraktı.