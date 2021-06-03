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Vatandaşlık konusundaki ses kaydı olayında bir kişi tutuklandı

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İş takipçiliği yapan B. İ.’yi silahla tehdit edip, 50 bin kişinin talimatla vatandaş yapılacağını söylettiği ve kaydı yayınlattığı ileri sürülen zanlı K. B. tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı

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Vatandaşlık konusundaki ses kaydı olayında bir kişi tutuklandı
 
Lefkoşa’da 53 yaşındaki erkek K.B., önceden tanıdığı B.İ.’nin evine giderek, silah zoruyla ses kaydı yaptırtmak ve söz konusu kaydın bir gazeteye ait internet haber sitesinde yayınlanmasını sağlamaktan tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 26 Mayıs’ta saat 14.00 sıralarında gerçekleşen olayda, daha önceden tanıdığı B.İ.’nin evine giden K.B., alacak verecek konusunu konuştukları esnada, B.İ’ye tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu silahı doğrultup şiddet tehdidinde bulundu.
Ardından B.İ.’ye ait cep telefonuna vatandaşlık işlemlerini nasıl yaptığını anlattıran ses kaydını çektirip kendi cep telefonuna gönderilmesini sağlayan K.B.’nin, söz konusu kaydın bir gazeteye ait haber sitesinde yayınlanmasını sağladığı tespit edildi.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında K.B. tutuklanırken, polisin soruşturması devam ediyor.
 
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