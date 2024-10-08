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Vardiya çalışmadıkları halde öyle gösterip para temin ettiler

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Vardiya çalışmadıkları halde öyle gösterip para temin ettiler
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Lefkoşa’da Orman Dairesi Müdürlüğü’nde çalışan iki kişinin vardiya çalışmadıkları halde çalıştıklarını gösteren sahte belge hazırlayıp para temin ettikleri tespit edildi.
İ.K.(E-37) ve A.B.’nin (E-33) Ocak ayında üzerinde kendi isimleri bulunmayan vardiya tahsisatı beyannamelerine kendi isimlerini ekleyip belgeleri sahteleyerek, vardiya çalışmadıkları halde vardiya çalışırmış gibi gösterdikleri ve belgeleri Gelir ve Vergi Dairesi’ne ibraz ederek İ.K.’nin toplam 23 bin 254,89 TL ve A.B.’nin ise toplam 19 bin 737,33TL parayı sahtekarlıkla temin ettikleri tespit edildi.
Bahse konu şahıslar ve söz konusu sahte belgelere imza atarak görevini kötüye kullanan S.G.(E-46) tutuklandı.
 
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