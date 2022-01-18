Mağusa Suriçi Othello Kalesi önündeki yönlendirici tabelalar zarar uğratıldı



Mağusa Sivil Toplum Platformu kurucularından MASDER Başkan Yardımcısı Serdar Atai sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mağusa Suriçi Othello Kalesi önünde bulunan ünlü sanatçı William Shakespeare’ın büstünün çalınmasının ardından aynı noktada bulunan MASDER’ın yönlendirici tabelalarının hedef alınarak, zarar uğratıldığını ifade etti.

Serdar Atai’nin paylaşımı şu şekilde:

“Mağusa Suriçi Othello Kalesi önünde Vandalizm bitmiyor! Şekspir’in büstü çalındığında güvenlik kameralarına acil ihtiyaç olduğunu bir kez daha yazıp söylemiştik. Aynı noktada bu sefer de MASDER’in yönlendirici tabelâları hedef alınıp zarara uğratıldı. Şekspir büstü faili meçhul kalmaya devam ettikçe, bu tip olaylar da yaşanmaya devam edecektir.”



