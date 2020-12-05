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Van araç içinde 4 mülteci bulundu

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Mağusa Limanı’nda Mersin’den gemi ile ülkeye gelen köpük yüklü van araç içinde 4 Suriyeli mülteci tespit edildi

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Van araç içinde 4 mülteci bulundu
 
Mağusa Limanı’na gelen Toros isimli gemide bulunan bir araç içerisinde mülteci olduğu ihbarı alan Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri bugün Gümrük Dairesi görevlileri ile birlikte limanda bir operasyon düzenledi.
Geminin tahliye edilmesi ile TIR araçlarda yapılan kontrolde 42 ACK 560 plakalı, köpük yüklü van araçta yaşları 16, 22, 25 ve 30 olan Suriye uyruklu 4 erkek şahıs tespit edildi.
Alınan mülteci ihbar üzerine düzenlenen operasyonda Ricky isimli narkotik köpeği de uyuşturucu araması yaptı. Polis ekipleri Toros isimli gemi ile Mağusa Limanı’ndan ülkeye giriş yapan tüm TIR araçları da didik didik ararken gemi de polis ve gümrük çalışanları tarafından kontrol edildi.
Suriyeli 4 mülteci van araçta köpüklerin arasına 2 metrelik alanda gizlenmiş şekilde tespit edildi. Koronavirüs nedeni ile mültecilerin ilk sorgulamaları araçtan indirilmeden yapıldı.
Mültecilerin araçtan indirilmesinin ardından araçta bulunan köpük yükleri de boşaltılarak narkotik köpeği Ricky ve polis ekipleri tarafından arandı. Mültecilerin bulunduğu alandaki tahta suntaların söküldüğü zaman ise araçta özel ses yalıtımlı olduğu ortaya çıktı.
Suriyeli mülteciler sorgulamalarının ardından Türkiye’ye gönderilmek için yeniden geldikleri gemiye yerleştirilirken, şoförsüz gelen van aracı limanda teslim alamaya gelen şoförü de sorgulanmak amacıyla gözaltına alınmasının ardından suçla bağlantısı tespit edilemeyerek serbest bırakıldı.

 
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