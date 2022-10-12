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Valizden 225 bin Euro çıktı

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Türkiye’den gelip havaalanından giriş yapmak isteyen Serap Oturakçı’nın valizinde 225 bin Euro ele geçirildi. Zanlı, parayı kardeşine getirdiğini söylerken, polis, zanlının kardeşinin Türkiye’de sanal bahis suçlamasıyla aleyhinde soruşturma olduğunu tespit etti

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Valizden 225 bin Euro çıktı

 
Ülkemize yurtdışından gelen milyonlarca kayıtsız paralarla ilgili olarak başlatılan soruşturmalar kapsamında KKTC Havaalanından giriş yapmak isterken tasarrufunda 225 Bin Euro para tespit edilen Zanlı Serap Oturakçı dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren Orçun Karahüseyin, olguları aktardı. Polis, zanlı Serap Oturakçı’nın 07.10.2022 tarihinde, Havaalanı’ndan 18.30’da Para ve Kambiyo Yasası’na Aykırı olarak gümrüğe beyan etmeden valizindeki 2 erkek pantolonunun ceplerinde 225 bin Euro ile giriş yaptığı esnada suçüstü tutuklandığını belirtti.
 Polis, konu para ile zanlının cep telefonunun emare alındığını, konu parayı kardeşine getirdiğini beyan ettiğini ancak paranın kaynağıyla ilgili izahat veremediğini anlattı. Polis, ayrıca zanlının kardeşinin Türkiye’de sanal bahis suçlamasıyla aleyhinde soruşturma olduğunu anlattı. Polis, zanlının kardeşinden de ifade alındığını ve parayla ilgili onun da izahat veremediğini belirtti. Polis, zanlının cep telefonunda başka şahıslara ait uçuş bilgilerinin bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının verdiği gönüllü ifadesinin teyit edilmesi, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 6 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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