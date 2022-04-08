Valizde iki kilo uyuşturucu

Havalimanından ülkeye giriş yapan Zimbave uyruklu iki kadının valizinde Mısır gevreği paketine gizlenmiş 2 kilo ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu ele geçirildi. Zanlılar, uyuşturucuyu 5 bin dolar karşılığında adını verdikleri bir kişinin istemi üzerine ithal ettiklerini itiraf etti





Polis, önceki gün “Zımba Operasyonu” ile Havalimanı’ndan ülkeye giriş yapan 2 kişinin valizlerinde 2 kilo Hint keneviri ele geçirdi.

Önceki gün saat 02.30 sıralarında Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapan 28 yaşındaki Zimbave uyruklu Edit Chıpımbıro ve 31 yaşındaki Tafadzwa Nicola Mutsago’nun valizlerinde yapılan aramada tasarruflarında yaklaşık 2 kilo ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Zanlılar Edit Chıpımbıro ve Tafadzwa Nicola Mutsago mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, olguları aktardı. Polis, 06.04.2022 tarihinde saat 02:40’da Havalimanından KKTC’ye giriş yapan Edit Chıpımbıro ve Tafadzwa Nicola Mutsago’nun valizlerinde yapılan aramada Edit Chıpımbıro’ya ait siyah renk el çantası içerisinde 16 adet Nestle marka Mısır gevreği paketi içerisine gizlenmiş yaklaşık 2 kilo ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınıp iki zanlının tutuklandığını anlattı. Polis, Edit Chıpımbıro’nun gönüllü ifade verip, uyuşturucuyu 5 bin dolar karşılığında adını verdikleri bir kişinin istemi üzerine konu uyuşturucuyu ithal ettiklerini itiraf ettiğini belirtti. Polis, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini ayrıca aranan 1 kişi olduğunu söyleyerek, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.





