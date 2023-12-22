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Vadili’de dün meydana gelen kazada 47 yaşındaki Yusuf Mert hayatını kaybetti

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Vadili’de dün meydana gelen kazada 47 yaşındaki Yusuf Mert hayatını kaybetti
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Vadili’de dün meydana gelen trafik kazasında yaralanan 47 yaşındaki Yusuf Mert tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, kazanın dün saat 12.30 sıralarında Vatan Caddesi'nde meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, Mert’in DZ 730 plakalı araçla batıya doğru seyrettiği sırada yol üzerinde bulunan S Mar Market önlerine geldiğinde, önünde seyreden ve markete dönmek için sinyal verip yavaşlayan Ahmet Kadı (E-76) yönetimindeki RJ 789 plakalı aracın sağ arka kısmına çarpmasıyla gerçekleştiği belirtildi. 

Mert’in çarpmanın ardından aracını yol içerisinde geriye doğru hareket ettirip yolun solundaki kaldırım üzerinde park halinde bulunan UV 248 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptığı ve geriye gitmeye devam ederek, markete ait park yerinin çevre duvarına çarparak durabildiği ifade edilen açıklamada, şahsın kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildiği ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı aktarıldı.

Açıklamada, Yusuf Mert’in ölüm sebebinin otopsi sonucu tespit edileceği, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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