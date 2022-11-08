Üzerine kale devrilen 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

15 yaşındaki Ahmet Cangün dün Gazimağusa’daki bir futbol sahasında geçirdiği kazada ağır yaralandı.





Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün öğleden sonra futbol oynarken atılan gole sevinip kalenin üst direğine asılan ve kalenin öne devrilmesiyle yaralanan Ahmet Cangün, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.



Ahmet Cangün yoğun bakım servisinde müşahede altına alınırken, polisin olayla ilgili soruşturma sürüyor.