Üzerinden tabanca ve mermiler çıktı

Girne'de bir süpermarketin otoparkında yapılan operasyonda, Mehmet Uçar'ın tasarrufunda 7,65 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 9 adet canlı mermi ele geçirildi

Girne’de önceki akşam saat 21:00 sıralarında yapılan “Namlu Operasyonu” kapsamında tasarrufunda tabanca ve mermi bulunan bir kişi tutuklandı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü ile Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından, Girne’de gerçekleştirilen ortak operasyon (Namlu Operasyonu) kapsamında 45 yaşındaki Mehmet Uçar'ın tasarrufunda 7,65 mm çapında bir adet tabanca, tabancaya ait şarjör ve 9 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Mehmet Uçar dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 22.08.2024 tarihinde saat 21:05 raddelerinde Girne'de, Girne ve Lefkoşa Polis Müdürlükleri'ne bağlı C.Ö.Ş ekiplerince alınan bilgi doğrultusunda Beşparmaklar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir süpermarketin otopark alanı içerisinde yapılan operasyonda Mehmet Uçar'ın tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu Taurus marka siyah renk 7,65 mm çapında seri numarası olmayan ateşli silah, içerisine takılı bulunan şarjör içerisinde 7,65mm çapında 7 adet canlı mermi ve 2 adet de yerde olmak üzere toplam 9 adet canlı mermi tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının suçüstü yakalandığını, silah ve mermilerin emare alındığını belirtti.

Polis memuru, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini, tasarrufunda bulunan ateşli silah ve patlayıcı maddelerin incelenmek üzere PGM Parmak İzleri Şubesi ve Balistik Şube'ye gönderileceğini kaydetti. Polis memuru, kimliği tespit edilen bir şahsın arandığını, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün süre talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.