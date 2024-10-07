Üzerinde uyuşturucuyla yakalandı

Güzelyurt- Lefkoşa anayolu üzerinde hız yapınca durdurulan Ukraynalı Ihor Shyrokyi’nin üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi

Güzelyurt- Lefkoşa anayolu üzerinde hız yapınca durdurulan ve tasarrufunda uyuşturucu bulunan Ukraynalı Ihor Shyrokyi mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 5 Ekim 2024 tarihinde saat 11:05 raddelerinde Serhatköy’de, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi ekiplerinin Güzelyurt- Lefkoşa anayolu üzerinde Serhatköy mevkide yaptıkları rutin trafik kontrolü sırasında Güzelyurt istikametine doğru seyir halinde bulunan ve hız limitini aşan araç sürücüsü Ihor Shyrokyi’nin yönetimindeki ZYM 713 plakalı Nissan Note model araç içerisinde yapılan aramada tasarrufunda bulunan bel çantasında 1 adet öğütücü içerisinde muhafaza edilen kırıntı hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve giymekte olduğu şortun cebinde ise kutu içerisinde muhafaza ettiği yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan 25 yaşındaki isminin baş harfleri N.A. 26 yaşındaki isminin baş harfleri K.L., 24 yaşındaki isminin baş harfleri N.K. ve 24 yaşındaki isminin baş harfleri V.T’nin tutuklandığını belirtti. Polis, aynı tarihte zanlı ve araçta yolcu olarak bulunarak tutuklanan 4 kişinin Girne’deki evlerinde arama yapıldığını ve kanunsuz birşey bulunmadığını söyledi. Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucunun kendisine ait olduğunu, ancak kimden ve ne zaman aldığını hatırlamadığını söylediğini belirtti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu araçta yolcu olarak 4 kişinin suçla bağlantısının tespit edilmeyerek, serbest bırakıldıklarını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.