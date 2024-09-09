Üzerinde uyuşturucuyla yakalandı

Güney'den yaya olarak gelen ve Metehan'dan Kuzey'e geçen 42 yaşındaki Ahmet Çelebi'nin tasarrufunda 10 gram methaamfetamin türü uyuşturucu ele geçirildi

Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısında, önceki gece Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu Güney Kıbrıs'tan gelip yaya olarak KKTC’ye giriş yapan 42 yaşındaki Ahmet Çelebi'nin tasarrufunda yaklaşık 10 gram ağırlığında methaamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Bahse konu şahıs tutuklandı ve dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlı Ahmet Çelebi’nin “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Methamfetamine) İthal ve Tasarruf” suçundan methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının 7 Eylül 2024 tarihinde, saat 18:45 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu Güney Kıbrıs bölgesinden gelip yaya olarak KKTC’ye giriş yapan Ahmet Çelebi'nin tasarrufunda yaklaşık 10 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis zanlının suçüstü tutuklandığını vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edileceğini, ayrıca emare yapılan maddelerin tahlile gönderileceğini belirterek ilk etapta zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.