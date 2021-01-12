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“Üzerinde nazar var” deyip kolyesini aldı

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Mağusa’da, üzerinde nazar olduğunu söyleyip bu nazarı bozdurabileceği vaadi ile Çağla Güleryüz’e ait altın kolyeyi alıp sirkat eden Uğur İlgün tutuklandı

“Üzerinde nazar var” deyip kolyesini aldı

Mağusa’da daha önceden tanıdığı kıza “Üzerinde nazar var. Babaannem nazarı bozabilir. Üzerinde sürekli taşıdığın bir eşyayı ver” diyerek kızın altın kolyesini vermesini sağlayıp sirkat eden Uğur İlgün şikayet üzerine tutuklandı.
Zanlı İlgün, “Emanetçi tarafından sirkat” suçlaması ile dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.
Mahkeme yürütülen soruşturmanın selameti açısından zanlı İlgün’ün 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.
Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Gökhan Kol mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Uğur İlgün’ün 2020 yılı Aralık ayı içerisinde Mağusa’da dolandırmak kasti ile daha önceden tanıştığı Çağla Güleryüz’e üzerinde nazar olduğunu ve bu nazarı babaannesine bozdurabileceğini söyleyip üzerinde sürekli taşıdığı eşyasını 3 günlüğüne kendisine vermesi gerektiğini söyleyerek müşteki Güleryüz’den 1 adet 22 ayar altın zincir kolyeyi alıp geri vermeyerek sirkat ettiğini açıkladı.
Olayın 10 Ocak 2021 tarihinde polisin bilgisine getirildiğini belirten Kol, zanlı İlgün’ün ayni gün tespit edilerek tutuklandığını ve itiraf niteliğinde bir gönüllü ifade verdiğini açıkladı.
Yürütülen soruşturmanın yeni başladığını ve altın zincir kolyenin arandığını ifade eden Kol, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
 
 
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