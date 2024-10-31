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Uyuşturucuyu veren kayıp

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Hamitköy’de aracında uyuşturucu bulunan Ekin Cabbar Beyaz’a söz konusu uyuşturucuyu veren zanlı aranıyor

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Uyuşturucuyu veren kayıp
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Hamitköy’de gerçekleştirilen Huzur Operasyonu kapsamında aracında uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan zanlı Ekin Cabbar Beyaz dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, zanlı Ekin Cabbar Beyaz’ın 27 Ekim 2024 tarihinde saat 01:10 raddelerinde, polis ekibi tarafından Hamitköy-Lefkoşa’da, şüpheli bir halde seyir halinde tespit edilip kontrol amaçlı durdurulan JL 411 plakalı aracında ve üzerinde yapılan aramada; konu aracın dümenin sağ alt konsolunda bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak zanlıdan izahat istendiğini suçunu kabul yönünde ifade verdiğinibelirtti. Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi içmek için aldığını, ona uyuşturucu veren şahsın arandığını belirtti. Polis zanlı hakkında 5 gün ek süre isterken, Yargıç, zanlının soruşturma maksatlı 5 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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