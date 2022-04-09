Uyuşturucuyu sipariş veren de yakalandı

Havaalanından ülkeye giriş yaparken bavulda iki kilo uyuşturucu ile yakalanan Zimbave uyruklu iki zanlının ardından uyuşturucuyu 5 bin dolar karşılığında sipariş verdiği tespit edilen Fortuna Tafadzwa Tutayı adlı zanlı da tutuklandı





Havaalanından ülkeye giriş yaparken uyuşturucu madde ile yakalanan Zimbave uyruklu zanlılar 28 yaşındaki Edit Chıpımbıro ve 31 yaşındaki Tafadzwa Nicola Mutsago’nun ardından olayla ilgili zanlı 36 yaşındaki Fortuna Tafadzwa Tutayı da tutuklandı.

Tutayı’nın evinde yapılan aramada, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan naylon pres makinesi bulunarak emare olarak alındı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı.

Polis, 6 Nisan 2022 tarihinde saat 02:40’da Havalimanından KKTC’ye giriş yapan Edit Chıpımbıro ve Tafadzwa Nicola Mutsago’nun valizlerinde yapılan aramada Zanlı Edit Chıpımbıro’ya ait siyah renk el çantası içerisinde 16 adet Nestle marka Mısır gevreği paketi içerine gizlenmiş yaklaşık 2 kilo ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınıp iki zanlının tutuklandığını anlattı. Polis, zanlı Mutsago’nun gönüllü ifade verip, uyuşturucuyu 5 bin dolar karşılığında zanlı Fortuna Tafadzwa Tutayı’nın istemi üzerine konu uyuşturucuyu ithal ettiklerini itiraf ettiğini belirtti.

Polis, zanlı Tutayı’nın tasarrufunda üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan presleme makinesi ile şeffaf poşetler bulunduğunu anlattı.

Polis, ayrıca zanlı Mutsago ve zanlı Tutayı’nın telefon yazışmalarında uyuşturucuyu havalimanında X-Ray cihazına takılmadan nasıl geçireceklerine dair konuşmalar belirlediğini ayrıca zanlı Tutayı’nın zanlı Mutsago’ya kalacağı oteli ayarladığını belirtti.

Polis, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini, tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.



