“Uyuşturucuyu satmak için almadım”

Lefkoşa’daki evinde satışa hazır 50 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunan ve ülkede kaçak yaşadığı ortaya çıkan Nijeryalı zanlı, uyuşturucuyu satmak için değil kişisel kullanım için tasarruf ettiğini iddia etti



Polis, 6 Aralık 2023 tarihinde zanlının ikametgahına yapılan baskında, yatak odasında satışa hazır 23 ayrı poşette 25 gram, ayrı bir yerde 25 gram daha toplam 50 gram ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, ayrıca uyuşturucu satışından elde edile 850 sterlin para da bulunduğunu açıkladı. Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi 3 Aralık’ta whatsapp üzerinden irtibat kurduğu bir şahsın yönlendirmesi ile Lefkoşa’dan bir kişiden 56 gram olarak 200 bin Naira’ya aldığını, bir kısmını tanımadığı bir şahsa verdiğini söylediğini aktardı.

Zanlının 2023 yılı Eylül ayından beri ülkede ikamet izinsiz kaldığını da belirten polis, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise uyuşturucuyu satmak için değil kişisel kullanım için tasarruf ettiğini öne sürerek, tutuksuz yargılanmayı talep etti.

Yargıç, zanlının 3 ayı aşmayacak süreyle

Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeyle yakalanan Nijeryalı Chınyeaka Frank Eze mahkemeye çıkarıldı.Polis, 6 Aralık 2023 tarihinde zanlının ikametgahına yapılan baskında, yatak odasında satışa hazır 23 ayrı poşette 25 gram, ayrı bir yerde 25 gram daha toplam 50 gram ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, ayrıca uyuşturucu satışından elde edile 850 sterlin para da bulunduğunu açıkladı. Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi 3 Aralık’ta whatsapp üzerinden irtibat kurduğu bir şahsın yönlendirmesi ile Lefkoşa’dan bir kişiden 56 gram olarak 200 bin Naira’ya aldığını, bir kısmını tanımadığı bir şahsa verdiğini söylediğini aktardı.Zanlının 2023 yılı Eylül ayından beri ülkede ikamet izinsiz kaldığını da belirten polis, tutuklu yargılanmasını talep etti.Mahkemede söz alan zanlı ise uyuşturucuyu satmak için değil kişisel kullanım için tasarruf ettiğini öne sürerek, tutuksuz yargılanmayı talep etti.Yargıç, zanlının 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevi ne gönderilmesine emir verdi.