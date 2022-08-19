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Uyuşturucuyu satanlar cezaevine gönderildi

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Lefkoşa’da tasarruflarında uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan Mohammad Nadir Karavelioğlu ve Mahir Aksu, cezaevine gönderildi

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Uyuşturucuyu satanlar cezaevine gönderildi
 
Lefkoşa’da tasarruflarında uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlılar Mohammad Nadir Karavelioğlu, Murat Gören ve  Mahir Aksu ile 40 gram uyuşturucuyu saklamakla suçlanan zanlı Bülent Erdinç dün yeniden  mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olguları aktardı. Polis, zanlıların Kanunsuz uyuşturucu madde ithal, alma, verme ve tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti.
Polis, 8 Ağustos’ta saat 18.00’de Narkotik ekibi tarafından Küçük Kaymaklı’da bir sokakta şüpheli görülen zanlı Mohammad Nadir Karavelioğlu’nun tasarrufunda 19 paket halinde 17 gram ağırlığında metamfetamin türü Uyuşturucu maddenin bulunup, emare alındığını anlattı.
Polis, uyuşturucu maddelerin onun olduğu belirlenen zanlı Murat Gören’in de olay mahallinde tespit edilip, tutuklandığını belirtti. Polis, zanlı Mohammad Nadir Karavelioğlu’nun ikametgâhında yapılan aramada bir buçuk gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu maddenin bulunup, emare alındığını anlattı. Polis, iki zanlının konu maddeleri zanlı Mahir Aksu’dan aldığının belirlendiğini ve zanlının konu maddeleri 5 Ağustos’ta 85 gram olarak Girne Limanı’ndan ithal edip, 20 gramını Mohammad Nadir Karavelioğlu’na 13 bin TL’ye sattığını, 5 gramını aranan bir şahsa verdiğini, 3 gramını da kendisinin içtiğinin belirlendiğini söyledi.


Polis, zanlı Bülent Erdinç’in ev arkadaşı olan Mohammad Nadir Karavelioğlu’nun teşvikiyle 40 gram ağırlığında uyuşturucu maddeyi Kermiya bölgesinde bir yere attığını itiraf ettiğini anlattı. Polis, zanlı Bülent Erdinç’in gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen Mohammad Nadir Karavelioğlu ve Mahir Aksu’nun tutuklu diğer iki zanlının ise tutuksuz yargılanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlı Karavelioğlu ile Aksu’nun 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi. Hacımulla, diğer iki zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması ve Gören’in 5 bin TL, Erdinç’in 10 bin TL nakit teminata yatırması ve ikişer kefilin 150’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.
 
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