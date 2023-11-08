Uyuşturucuyu içmek için getirmiş

Türkiye’den KKTC’ye gelen ve Havalimanından giriş yapmak isterken, üzerinde 10 gram hintkeneviri turu uyuşturucu ele geçirilen Mahir Çayan Nardan, uyuşturucu maddeyi içmek amacıyla Türkiye’den aldığını söyledi

Havalimanında uyuşturucu madde ile yakalanan Mahir Çayan Nardan dün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Polis memuru olguları aktardı.

Polis, 4 Kasım 2023 tarihinde saat 21:42 raddelerinde Havalimanından KKTC'ye giriş yapmak isteyen zanlı Mahir Çayan Nardan’a Narkotik dedektör köpeği' Köpük’ün tepki vermesine müteakip zanlının üzerinde yapılan aramada sol ayağında giymekte olduğu çorap içerisinde, siyah renk naylon parçasına sarılı vaziyette yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri turu uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi içmek amacıyla Türkiye’den aldığını söylediğini açıkladı.

Polis, ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini, ancak sonuçların henüz gelmediğini belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı uyuşturucu maddeyi içmek için aldığını söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.



