Uyuşturucuyu evinde ekip büyüttü

Uyuşturucu suçlarından tutuklanan Mustafa İlhan Hasan Mene’nin uyuşturucuyu evinde ekip büyüttüğü öğrenildi. Zanlıya 2 gün ek tutukluluk emri verildi

Uyuşturucu madde alma, tasarrufu, ziraat ve ithali yasak dedektör bulundurma suçlarından tutuklanan Mustafa İlhan Hasan Mene dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 1 Ekim 2024 tarihinde alınan bilgide Yeniktent’te ikamet eden zanlının tasarrufunda uyuşturucu olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Polis, aynı gün söz konusu adrese gittiklerini belirtti. Polis, kapıyı çaldıklarını ancak zanlının açmadığını, kapıyı kırarak içeri girdiklerini açıkladı.

Polis, zanlının evin koridorunda makul güç kullanılarak, tutuklandığını belirtti. Polis, evde yapılan aramada balkon kısmında plastik çizme içerisinde yeni sökülmüş 30 santim boyunda kenevir bitkisi, siyah poşet içerisinde ithali ve bulundurması yasak metal arama dedektörü, evde banyoda gizlenmiş 4 gram hintkeneviri ve bir adet streç naylon parçası bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının ifadesinde keneviri eylül ayı başlarında ekip, bakımını yaptığını, 4 gram hintkenevirini 25 Eylül’de 5 gram olarak 50 sterline aldığını, dedektörü ise 28 Eylül’den Metehan’dan ülkeye soktuğunu itiraf ettiğini açıkladı. Polis, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 2 gün süre istedi.

Zanlı mahkemede özür dilerken, huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, 2 gün ek tutukluluk emri verdi.