banner913
banner932
23. Zeytinlik Zeytin Festivali başladı
23. Zeytinlik Zeytin Festivali başladı
10 0
Hedef, Avrupa’dan daha fazla turist çekmek
Hedef, Avrupa’dan daha fazla turist çekmek
16 0
 
Başbakan Üstel Anıtkabir’i ziyaret etti
Başbakan Üstel Anıtkabir’i ziyaret etti
23 0
Lion Kids Fest’in ikincisi 5 Ekim’de
Lion Kids Fest’in ikincisi 5 Ekim’de
25 0
İngiliz parlamenterlere yönelik iddialar, Kıbrıs Türklerine yönelik sindirme politikasının bir parçası
İngiliz parlamenterlere yönelik iddialar, Kıbrıs Türklerine yönelik sindirme politikasının bir parçası
26 0
Küçük cimnastikcilerden Türkiye Şampiyonası’nda tarihi başarı
Küçük cimnastikcilerden Türkiye Şampiyonası’nda tarihi başarı
28 0
Girne Bölgesi’nde “Gönüllü Acil Müdahale Birimleri” için toplantı
Girne Bölgesi’nde “Gönüllü Acil Müdahale Birimleri” için toplantı
23 0
banner1032

Uyuşturucuyu evinde ekip büyüttü

banner1020

Uyuşturucu suçlarından tutuklanan Mustafa İlhan Hasan Mene’nin uyuşturucuyu evinde ekip büyüttüğü öğrenildi. Zanlıya 2 gün ek tutukluluk emri verildi

banner1045
Uyuşturucuyu evinde ekip büyüttü
banner971

Uyuşturucu madde alma, tasarrufu, ziraat ve ithali yasak dedektör bulundurma suçlarından tutuklanan Mustafa İlhan Hasan Mene dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 1 Ekim 2024 tarihinde alınan bilgide Yeniktent’te ikamet eden zanlının tasarrufunda uyuşturucu olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Polis, aynı gün söz konusu adrese gittiklerini belirtti. Polis, kapıyı çaldıklarını ancak zanlının açmadığını, kapıyı kırarak içeri girdiklerini açıkladı. 

Polis, zanlının evin koridorunda makul güç kullanılarak, tutuklandığını belirtti. Polis, evde yapılan aramada balkon kısmında plastik çizme içerisinde yeni sökülmüş 30 santim boyunda kenevir bitkisi,  siyah poşet içerisinde ithali ve bulundurması yasak metal arama dedektörü, evde banyoda gizlenmiş 4 gram hintkeneviri ve bir adet streç naylon parçası bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının ifadesinde keneviri eylül ayı başlarında ekip, bakımını yaptığını, 4 gram hintkenevirini 25 Eylül’de 5 gram olarak 50 sterline aldığını, dedektörü ise 28 Eylül’den Metehan’dan ülkeye soktuğunu itiraf ettiğini açıkladı. Polis, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 2 gün süre istedi.

Zanlı mahkemede özür dilerken, huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, 2 gün ek tutukluluk emri verdi.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.