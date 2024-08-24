"Uyuşturucuyu ben içecektim"

Girne Turizm Limanı’nda uyuşturucuyla yakalanan Yekta Yılmaz Tutal, tır şoförü olduğunu, hayatının yollarda geçtiğini, kimseye zararı olmadığını ve uyuşturucuyu kendi kullanımı için aldığını söyledi

Girne Turizm Limanı’nda uyuşturucuyla yakalanan Yekta Yılmaz Tutal dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 19 Ağustos 2024 tarihinde, saat 13:00 raddelerinde Girne Turizm Limanı içerisinde PGM Önleme Narkotik ve Kaçakçılığı Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi ve Pamir isimli Narkotik detektör köpeğinin gerçekleştirdiği kontrol neticesinde Pamir isimli arama köpeğinin KKTC'ye giriş yaptığı esnada Yekta Yılmaz Tutal'a tepki vermesi üzerine, kullanımında bulunan 33 FF 630 plakalı Tırda arama yapıldığını söyledi.

Polis memuru, yapılan aramada konu aracın göğüs kısmında şeffaf naylona sarılı yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, suçüstü tutuklanan zanlının gönüllü bir ifade vererek suçunu kabul ettiğini ifade etti.

Polis memuru, zanlının 20 Ağustos 2024 tarihinde mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutukluluk süresi temin edildiğini belirtti.

Polis memuru, bu süre içerisinde uyuşturucunun analize, sarılı olduğu paketin parmak izi incelemesine gönderildiğini ancak sonuçların henüz çıkmadığını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, Tır şoförü olduğunu, hayatının yollarda geçtiğini, kimseye zararı olmadığını, uyuşturucuyu kendi kullanımı için aldığını söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.