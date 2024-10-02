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Uyuşturucuyu alan da veren de yakalandı

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Lefkoşa’da 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu ile yakalanan Tashinga Gwesu ve Gwesu’ya uyuşturucuyu veren Berndar Okafor yakalandı

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Uyuşturucuyu alan da veren de yakalandı
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Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu alma ve tasarrufu suçundan tutuklanan Berndar Okafor ve uyuşturucu verme ve tasarrufu suçundan tutuklanan Tashinga Gwesu dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 30 Eylül 2024 tarihinde saat 17.45 sıralarında bir ekip tarafından Berndar Okafor’un evinde ve üzerinde yapılan aramada pantolonunun cebinde plastik kutu içerisinde 5 gram hintkeneviri olduğuna inanılan madde bulunarak, zanlının tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi Tashinga Gwesu’dan aldığını söylediğini akardı. Polis, aynı tarihte saat 20.10 sıralarında Tashinga Gwesu’nun Küçük Kaymaklı’daki evinde ve üzerinde yapılan aramada eşofmanının cebinde 5 gram hintkeneviri bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Emarelerin analize gönderileceğini kaydeden polis, 3 gün ek süre talep etti.

Yargıç da zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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