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Uyuşturucuyu 500 Euro'ya almış

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Hamitköy'deki evinde 23 gram hintkeneviri türü uyuşturucu, hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan paralar bulunan Muhammed Aıtf Osman, uyuşturucuyu siyahi bir şahıstan 500 Euro’ya aldığını itiraf etti

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Uyuşturucuyu 500 Euro'ya almış
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Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Muhammed Aıtf Osman dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 26.09.2024 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Hamitköy’de, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi Amirliği ekipleri tarafından zanlının kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; yaklaşık 23 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet  hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 910 USD, 150 Euro, 70 STG ve 16.700 TL nakit para bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis memuru, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi adını bilmediği, siyahi bir şahıstan 500 euro paraya aldığını itiraf ettiğini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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