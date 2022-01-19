Uyuşturucuyu 350 Euro’ya almış

Gaziköy anayolunda durdurulan zanlı Cavit Alkan’ın tasarrufunda 30 gram hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi. Polis, zanlının söz konusu uyuşturucuyu 350 Euro karşılığında aranan bir şahıstan aldığını itiraf ettiğini belirtti





Gaziköy anayolu üzerinde tespit edilerek durdurulan zanlı Cavit Alkan’ın tasarrufunda uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olguları aktardı. Polis, zanlı Cavit Alkan’ın tasarrufunda uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini ve Gaziköy anayolunda durdurulan aracında 30 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile yolcu koltuğunun üzerinde içinde hintkeneviri olduğuna inanılan sarma sigaranın bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlının ikametgâhında ise yine 3 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile iki adet içinde hintkeneviri olduğuna inanılan tütünle karışık elle sarılmış sigaranın bulunarak emare alındığını anlattı. Polis, zanlının gönüllü ifade verip, konu maddeyi içmek için 350 Euro karşılığında aranan bir şahıstan aldığını itiraf ettiğini belirtti.

Polis, aranan bir kişi, alınması gereken ifadeler soruşturulacak şahıslar olduğunu söyleyerek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

