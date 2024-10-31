Uyuşturucuyla yakalandılar, gülerek çıktılar

Girne’de 50 gram hintkeneviri, 15 adet MDMA uyuşturucu hap, 2 gram kokain, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan paralarla yakalanan Şahin Döver ile Oğuzhan Baha Karabulut’un mahkeme çıkışında gülümsemesi dikkat çekti

Girne ’de uyuşturucu suçundan tutuklanan Şahin Döver ile Oğuzhan Baha Karabulut dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. İki zanlının mahkeme çıkışında gülümsemesi dikkat çekti.

Polis, 18.10.2024 tarihinde, 14:30 - 22:44 saatleri arasında Girne’de Ateş sokaktaki bir sitede sakin Oğuzhan Baha Karabulut’un huzurunda ikametgahının dış kısmında bulunan depo içerisinde ve adına kayıtlı bulunan MB701 plakalı araç içerisinde yapılan aramada yaklaşık 50 gram ağırlığında hintkeneviri, toplamda 15 adet tam 1 adet yarım MDMA içerdiğine inanılan hap, 2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 1 adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 17.300 TL, 2598 Amerikan Doları, 80 İngiliz Sterlini ve 20 euro nakit para bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını, yapılan ileri soruşturma neticesinde mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen Şahin Döver’in de tutuklandığını belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.