Uyuşturucuyla yakalandı, özür diledi

Lefkoşa’da üzerinde uyuşturucu bulunan Olamide Mufutau Ewenla özür diledi ve teminatla serbest bırakıldı

Lefkoşa’da meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde (sentetik cannabinoid-methamfetamine) alma ve tasarruf” suçlarından tutuklanan 26 yaşındaki Olamide Mufutau Ewenla dün sabah teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, zanlının 13 Eylül 2024 tarihinde saat 13.30 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir ekip tarafından Küçük Kaymaklı’daki bir apartman içerisinde şüpheli vaziyette tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlının üzerinde yapılan kontrolde yaklaşık 333 miligram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu ile yaklaşık 89 miligram ağırlığında Methamphetamine bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, soruşturma kapsamında zanlının uyuşturucuyu içmek için aldığını, sadece kullanıcı olduğunu söylediğini aktardı. Polis, zanlının 14 ve 17 Eylül tarihlerinde 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 6 gün ek süre alındığını belirtti.

Polis, zanlının uyuşturucu alma ve tasarruf suçlarından aleyhine getirilen davaları kabul ederek, özür dilediğini belirtti. Polis memuru, zanlının yüksek lisans öğrencisi olduğunu, okula aktif olarak devam ettiğini, sabıkası olmadığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 30 bin TL nakit teminat yatırması, 200 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 4 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.