Uyuşturucuyla yakalandı, kaçak çıktı

Lefkoşa’da uyuşturucu ve paralar ile yakalanan Muhammed Aıtf Osman’ın ülkede 535 gündür kaçak yaşadığı ortaya çıktı

Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Muhammed Aıtf Osman dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 26.09.2024 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Hamitköy’de, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi Amirliği ekipleri tarafından zanlının kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; yaklaşık 23 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 910 USD, 150 Euro, 70 STG ve 16.700 TL nakit para bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis memuru, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi adını bilmediği, siyahi bir şahıstan 500 euro paraya aldığını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, yapılan araştırma sonucu zanlının 16 Nisan 2023 tarihiden beri ülkede 535 gün kaçak yaşam sürdüğünün belirlendiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 20 gün süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.