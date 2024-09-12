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Uyuşturucuyla yakalanan zanlı serbest kaldı

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Metehan'dan Kuzey'e geçerken tasarrufunda 9 gram methaamfetamin türü uyuşturucu ele geçirilen Ahmet Çelebi, teminatla serbest bırakıldı

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Uyuşturucuyla yakalanan zanlı serbest kaldı
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Lefkoşa’da 7 Eylül 2024 tarihinde, saat 18:45 sıralarında Metehan Kara Geçiş Kapısı'ndan tasarrufundaki uyuşturucu madde ile yaya olarak ülkemize giriş yapmak isterken üzerinde 9 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu madde bulunan 42 yaşındaki zanlı Ahmet Çelebi dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 40 bin TL nakit teminat yatırması, 2 kefilin 500’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalamaları ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi. 

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