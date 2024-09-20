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Uyuşturucuyla yakalanan turiste iki ay hapis

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KKTC’ye turist olarak gelen ve havalimanından giriş yaparken valizinde üç gram hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirilen David James Sutton, 2 ay hapis cezasına çarptırıldı

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Uyuşturucuyla yakalanan turiste iki ay hapis
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KKTC Havalimanında uyuşturucuyla yakalanan İngiliz vatandaşı David James Sutton hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 2 ay hapse mahkum edildi.

Yargıç, ülkeye tatil amacıyla gelen sanığın uyuşturucuyla yakalandığını belirtti. Yargıç, sanığın tasarrufunda bulunan uyuşturucunun az miktarda olduğunu ifade ederek, ticari veya satış amacıyla değil kendi şahsi kullanımı için tasarruf ettiğini belirtti. Yargıç, sanığın 31 Temmuz 2024 tarihinden beri cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak bulunduğunu ifade etti.

Yargıç, sanığın ticari amaç gütmemesini, cezasını ülkesinden uzakta çekecek olmasını, davasını kabul etmesini lehine değerlendirdiklerini ifade ederek, 2 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Sanık, 27 Temmuz 2024 Tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli ekip tarafından Havalimanından KKTC’ye giriş yapmak isterken,  detektör köpek Köpük’ün tepki vermesi nedeniyle üzerinde arama yapılmıştı. Yapılan aramada sanığın valizinde yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alınmıştı. 

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