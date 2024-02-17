Uyuşturucuya üç yıl hapis

Lokmacı Kara Sınır Kapısı’ndan bir kiloyu aşkın uyuşturucu sokmaya çalışırken yakalanan Koray Tümsoy ile suç ortağı Şahin Berrak hakkındaki dava bugün karara bağlandı.
Yargıç, sanıkların 14 Haziran 2023 tarihinde saat 14.00 sıralarında Lokmacı Sınır Kapısı’nda bir kilo 64 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve bir adet öğütücüyle yakalandığını belirtti.
Yargıç, yapılan soruşturmada Koray Tümsoy’un uyuşturucu maddeyi aranan bir şahıs için getirdiğini, Çağlayan Parkı’nda Şahin Berrak’a vereceğinin öğrenildiğini söyledi.
Yargıç, sanıkların uyuşturucu maddeyi satmak veya KKTC’de piyasaya sürmek için değil, aranan bir şahsın yönlendirmesiyle getirdiklerini belirterek, genç ve hayat tecrübesinden yoksun olan sanıkların maşa olarak kullanıldığına vurgu yaptı.
Yargıç ele geçirilen miktarın azımsanmayacak bir miktar olduğunu ifade etti. Uyuşturucu suçlarının giderek, arttığına toplumun huzur ve sağlığını tehdit ettiğine değinen Yargıç, bu tür suçları işleyenlere caydırıcı, işlemek isteyenler için ise ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini ifade etti. Yargıç, sanıkların suçlarını kabul etmesini, genç ve hayat tecrübesinden yoksun oluşlarını, uyuşturucu maddeyi ticari amaç için değil, bir şahsın yönlendirmesiyle ithal etmiş olmalarını lehlerinden değerlendirdiklerini söyledi.
Yargıç, tüm olguları titizlikle inceledikten sonra sanıkları 3 yıl süreyle hapse mahkum ettiklerini açıkladı.
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