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Uyuşturucuya toplam 18 yıl hapis cezası

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Girne'de gerçekleştirilen Yapay Zeka operasyonunda ele geçirilen 4 buçuk kilo uyuşturucuyla ilgili yargılanan Ukrayna uyruklu Oleksii Pakholvhak, 14 yıl, Vladyslav Alıstratov ve Predein Ruslan 2’şer yıl hapse mahkum edildi

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Uyuşturucuya toplam 18 yıl hapis cezası
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Girne'de gerçekleştirilen Yapay Zeka operasyonunda ele geçirilen 4 buçuk kilo uyuşturucuyla ilgili yargılanan Ukrayna uyruklu Oleksii Pakholvhak, Vladyslav Alıstratov ve Predein Ruslan hakkındaki dava dün karara bağlandı.
Yargıç, Oleksii Pakholvhak’ın tasarrufunda ele geçirilen miktarın oldukça yüksek olduğunu belirtirken, Vladyslav Alıstratov ve Predein Ruslan’ın tasarruflarında bulunan uyuşturucuların ise daha az olduğunu belirtti.
Yargıç, Oleksii Pakholvhak’ın suçtaki rolünün daha fazla olduğunu, uyuşturucuları ticareti amaçla tasarruf ettiğini belirterek, 14 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı. Yargıç, Vladyslav Alıstratov ve Predein Ruslan’ın ise 2 yıl hapse mahkum edildiğini belirtti.
 
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