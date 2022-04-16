Uyuşturucuya iki yıl hapis

Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalanan Fuat Demirtaş’a iki yıl hapis cezası verildi



2020 yılında mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalanan Fuat Demirtaş’ın aleyhindeki dava kararı açıklandı. Demirtaş, iki yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Polis, 2020 yılının Aralık ayında Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde tutukluların bulunduğu odaya uyuşturucu atılacağı bilgisini almıştı.

Fuat Demirtaş, 12 gram ağırlığında sentetic cannabionid olduğuna inanılan uyuşturucu madde, 13 tam 3 kesik uyuşturucu hap ve 130 miligram ağırlığında uyuşturucu maddeyi hücrenin penceresine bırakırken yakalanmıştı.

Zanlı Fuat Demirtaş, 6 Kasım 2020’de cezaevinden uyuşturucu suçundan tahliye olmuştu.



