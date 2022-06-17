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Uyuşturucuya 24 ay hapis cezası

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Lefkoşa'da satışa hazır vaziyette 18 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile yakalanan Ali Gezer’e 24 ay hapis cezası verildi

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Uyuşturucuya 24 ay hapis cezası

Lefkoşa'da meydana gelen uyuşturucu madde meselesi ile ilgili olarak yargılanan Ali Gezer’in aleyhindeki karar dün açıklandı.
Gezer’e 24 ay hapis cezası verildi.
Ali Gezer 24 Mart 2021 tarihinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından Kaymaklı- Lefkoşa’da ikametgâhında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada tasarrufunda evde çaydanlık içerisinde gizlenmiş 33 paket halinde küçük naylon içerisinde satışa hazır vaziyette 18 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile yakalanmıştı.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanığın aleyhindeki kararı Yargıç Murat Soytaç açıkladı. Soytaç, sanığın işlediği suçların uzun süreli hapis cezası öngören çok ciddi suçlardan olduğunun altını çizdi. Soytaç, sanığın uyuşturucu satmak niyetiyle tasarruf etmesini aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Soytaç, kamu menfaati gereği bu tür suçlara mahkûmiyet verilirken, caydırıcı ceza uygulanması gerektiğini ve bu nedenle sanığı mahkûm olduğu suçlardan 24 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.
 
 
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