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Uyuşturucuya 18 ay hapis

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Ülkeye öğrenci olarak gelen ve uyuşturucu satışından yakalanan iki Nijeryalı öğrenciye 18 ay hapis cezası verildi

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Uyuşturucuya 18 ay hapis
 
Güney Kıbrıs’tan ithal ettikleri uyuşturucu maddeleri Gönyeli’deki evlerinde pazarladıkları ortaya çıkan ve 40 gram hintkeneviri ile yakalanan Nijerya uyruklu Obinna Peter Egbuji ve Somtochukwu Paul Udeh’in aleyindeki davanın kararı dün açıklandı.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesini oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Aksun açıkladı. Kararı okuyan Fadıl Aksun, sanıkların işledikleri suçun ciddiyet ve yaygınlığına değindi. Başkan Aksun, sanıkların öğrenci statüsünde ülkemize geldiğini ve illegal bulundukları süreçte eğitimlerine devam etmeyip, uyuşturucu satışı için hazırlık yaparken yakalanmalarını aleyhlerine değerlendirdiklerini belirtti. Sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Aksun, oybirliği ile 18 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.
 
 
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