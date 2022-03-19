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Uyuşturucuya 18 ay hapis cezası

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150 adet MDMA türü uyuşturucu madde içeren haplarla yakalanan Muhammed Lamin Jobe, 18 ay hapis cezası aldı

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Uyuşturucuya 18 ay hapis cezası

Narkotik ekiplerinin Mağusa’da düzenlediği operasyonda 150 adet MDMA türü uyuşturucu madde içeren haplarla yakalanan Muhammed Lamin Jobe’nin aleyhindeki karar dün açıklandı.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanığın aleyhindeki kararı Yargıç Soytaç açıkladı. Aksun, sanığın işlediği suçların uzun süreli hapis cezası öngören çok ciddi suçlardan olduğunun altını çizdi. Aksun, sanığın bulundurduğu uyuşturucunun insan sağlığını tehdit eden türlerden MDMA türü olmasını, uyuşturucunun miktarının külliyatlı oluşunu aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Aksun, uyuşturucu satıcılarının “uyuşturucu bağımlılık yapmaz, sağlığına iyi gelir, istediğinde bırakabilirsin” gibi yalanlarla uyuşturucu sattığına değindi. Aksun, kamu menfaati gereği bu tür suçlara mahkûmiyet verilirken, caydırıcı ceza uygulanması gerektiğini ve bu nedenle sanığı mahkûm olduğu suçlardan 18 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.
 
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