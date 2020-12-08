Uyuşturucuları satan kişi yurt dışına kaçtı

İskele’de yakalanan uyuşturucu taciri cezaevine gönderildi. Söz konusu uyuşturucuları satan kişinin ise yurt dışına kaçtığı tespit edildi

Narkotik ekipleri tarafından İskele’de gerçekleştirilen operasyonda tespit edilen 1 kilo 734 gram 626 miligram uyuşturucu madde ile ilgili tutuklanan zanlı Joshue Nsikak Ikpe tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Narkotik polisinin İskele’de gerçekleştirdiği operasyonda bir kısmı satışa hazır vaziyette ele geçirilen toplam1 kilo 734 gram 626 miligram hint keneviri türü uyuşturucu madde ile ilgili tutuklanan zanlı Joshue Nsikak Ikpe bugün yeniden İskele Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

“Kanunsuz uyuşturucu madde alma”, “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamaları ile ilgili hakkında soruşturma yürütülen zanlı Joshue Nsikak Ikpe tutuklu yargılanmak üzere 75 günü geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

ARANAN KİŞİ YURT DIŞINDA

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Cüneyt Arkın mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Joshue Nsikak Ikpe’nin 28 Kasım 2020 tarihinde İskele’de Royal Sun Sitesi içerisinde kullanımındaki kiralık araçla tespit edildiğini ve polisin “Dur” ihtarına uymayarak konu araçla polis aracına çarparak kaçmaya çalıştığı sırada alıkonulduğunu anımsattı.

Zanlının evinde yapılan aramada evin çeşitli yerlerinde toplam 1 kilo 734 gram 626 miligram hint keneviri türü uyuşturucu madde tespit edildiğini belirten Arkın, uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 11 bin 500 TL nakit paranın da bulunarak emare alındığını açıkladı. Zanlının gönüllü ifade vererek, uyuşturucu maddeleri 2020 yılı Kasım ayı içerisinde adı ve soyadı tespit edilen bir kişiden alıp bir kısmını bilmediği bir kişiye verdiğini itiraf ettiğini söyleyen Arkın, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının söz konusu uyuşturucu maddeleri aldığı tespit edilen ve aranan kişi ilan edilen şahsın yurt dışında olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının etki etme olasılığının bulunmadığını söyleyen Arkın, zanlının davalarının görüşülünceye değin hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.



