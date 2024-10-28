Uyuşturucuları nereden buldukları araştırılıyor

Lefkoşa’da polis ekibi tarafından gerçekleştirilen Huzur Operasyonu’nda durdurulan bir araçta uyuşturucu bulundu, üç kişi tutuklandı

Lefkoşa’da önceki gece gerçekleştirilen Asayiş ve Trafik denetimleri esnasında, Polis ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan 38 yaşındaki Ersun Kırcal’ın kullanımındaki ve 49 yaşındaki Ömür Emirsoylu ve 28 yaşındaki Bülent Kalkan’ın yolcu olarak bulundukları araçta ve üzerlerinde yapılan aramalarda, tasarrufunda yaklaşık 7 gram ağırlığında metamfetamin türü ile yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan cam boru ile pipo tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Zanlılar Ersun Kırcal, Ömür Emirsoylu ve Bülent Kalkan mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 26 Ekim 2024 tarihinde saat 23.00’da Lefkoşa’da Kemal Şemiler Caddesinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ve Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen Huzur Operasyonu kapsamında Ersun Kırcal’ın yönetiminde ve Ömür Emirsoylu ile Bülent Kalkan’ın yolcu olarak bulunduğu JK 462 plakalı araç kontrol amaçlı durdurulduğunu ve akabinde zanlı Kırcal’ın tasarrufunda yaklaşık 5 Gram ağırlığında Methamfetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 1 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, Emirsoylu’nun tasarrufunda yaklaşık 1 Gram ağırlığında Methamfetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, Kalkan’ın tasarrufunda ise içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan mavi renk bir kısmı kırık cam boru ile yaklaşık 1 Gram ağırlığında Methamfetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile JK 462 plakalı aracın orta konsolunda içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan şeffaf cam pipo bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını ve izahat istendiğinde cevap vermeyerek ifadede vermediklerini belirtti.

Polis memuru mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların konu uyuşturucu maddeleri nerden ve kimden aldıklarının araştırılacağını ayrıca analize gönderilecek olan emarelerin tahlil sonuçlarının alınacağını belirterek ilk etapta zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına emir verdi.