Uyuşturucuları Güney’den aldığını itiraf etti

Lefkoşa'da 1 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu ile yakalanan Olgu Kasapoğlu, tasarrufunda bulunan malları Güney Kıbrıs’tan aldığını itiraf etti

Lefkoşa'da meydana gelen Bozkurt Operasyonunda ele geçirilen yaklaşık 1 Kilo 200 Gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Olgu Kasapoğlu yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgi olarak şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, huzurunda bulunan zanlı Olgu Kasapoğlu'nun “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (hint Keneviri) İthal-tasarruf ve Verme” suçlarına methaldar olduğu söyledi. Polis, Lefkoşa’da 2 Temmuz 2024 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr.Fazil Küçük Bulvarı üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen (Bozkurt Operasyonu) sonucu zanlı Olgu Kasapoğlu'nun kullanımında bulunan araçta yapılan aramada 2 çanta içerisinde toplam bir kilo 200 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Polis zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve mesele ile ilgili olarak yapılan tahkikat aşamasında vermiş olduğu ifadesinde daha önce 23 Temmuz tarihinde yine konu şekilde 200 euro karşılığında aranmakta olan bir şahsa teslimat yaptığını, bu teslimatı da sonuçlandırması durumunda çanta başına 200 toplam 400 euro aldığını söylediğini aktardı. Polis zanlının ifadesinde ayrıca tasarrufunda bulunan malları Güney Kıbrıs’tan aldığını itiraf ettiğini söyledi.

Polis araçta ayrıca yapılan aramada ayrıca 11.255 Dolar, 4.000 STG, 1.340 Euro ve 7.400 TL nakit para da soruşturma maksatlı olarak emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis zanlını gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin devam ettiğini, geçmiş olduğu güzergahlarda kamera kayıtlarının inceleneceğini, başlatılan soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini zanlının konu uyuşturucu maddeyi nerden ve nasıl temin ettiğinin araştırmasının yapılacağını söyledi. Polis, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini de ifade ederek, 8 gün ek süre istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

