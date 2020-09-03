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Uyuşturucuları analiz sonuçları bekleniyor

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Mağusa’da Narkotik polisinin operasyonu sonucu tasarruflarında uyuşturucu madde tespit edilen zanlılar Hüseyin Atatüre ile İbrahim Turaç’ın hakkındaki tutukluluk süresi uzatıldı

Uyuşturucuları analiz sonuçları bekleniyor
 
Mağusa’da 29 Ağustos tarihinde Narkotik polisinin düzenlediği operasyonda tasarruflarında yaklaşık 1 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde tespit edilmesinin ardından tutuklanan Hüseyin Atatüre ile İbrahim Turaç dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.
Kıbrıspostası'nın haberine göre “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlaması ile ilgili haklarında soruşturma yürütülen zanlılar, devam eden polis soruşturması nedeni ile 2 gün daha poliste tutuklu kalacak.
ANALİZ SONUÇLARI BEKLENİYOR
Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Hüseyin Özdesoy mahkemede verdiği ifadesinde, 29 Ağustos tarihinde alınan bir ihbar üzerine zanlıların ikametgahında yapılan aramada 1 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ile zanlıların polisi görmesi üzerine ellerinde tutup pencereden attığı ve içerisinde kanunsuz uyuşturucu madde olduğundan şüphelenilen sarma sigaranın tespit edilip emare alındığını açıkladı.
Zanlılar hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiğini belirtilen Özdesoy,  söz konusu uyuşturucu maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarı’na gönderildiğini ve sonuçların henüz çıkmadığını söyleyerek zanlıların tutukluluk süresinin uzatılmasını talep etti.
 
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