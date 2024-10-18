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Uyuşturucudan yakalandı, kaçak çıktı

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Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Sudanlı Monther Arman'ın uyuşturucuyla alakası olmadığı tespit edildi. Ancak zanlının 316 gündür KKTC’de kaçak yaşadığı belirlendi

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Uyuşturucudan yakalandı, kaçak çıktı
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Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu tasarrufu suçundan tutuklanan, soruşturma sonucu uyuşturucu suçuyla alakası olmadığı belirlenen ancak, ülkede kaçak yaşam sürdüğü ortaya çıkan Monther Arman dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının 10 Ekim 2024 tarihinde polis ekiplerinin Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişiden biri olduğunu söyledi. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının uyuşturucuyla alakasının olmadığının belirlendiğini ancak yapılan muhaceret kontrolünde 29 Kasım 2023 yılından beri 316 gündür KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının tespit edildiğini söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının Sudan vatandaşı olduğunu kaydeden polis, 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti. Yargıç, zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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