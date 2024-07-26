Uyuşturucudan dört tutuklu

Tuzla ve Gazimağusa’da 28 gram hint keneviri 20 gram kokain ele geçirildi, dört kişi tutuklandı

Tuzla ve Gazimağusa’da önceki gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan dört kişi tutuklandı.

Gazimağusa Narkotik Şube, önceki gün yaptığı operasyonda 28 gram hint keneviri 20 gram kokain ele geçirdi. İsimlerinin baş harfleri P.K., M.D., N.K. ve C.U.C. olan 4 kişi tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye şahadet veren polis memuru, 24 Temmuz’da saat 17:00 sıralarında, Tuzla’da bir evde tespit edilen zanlıların huzurunda yapılan aramada 3 gram kokain, 5 gram hintkeneviri bulunduğunu söyledi.

Polis memuru, zanlı P,K, ile zanlı M,D.’nin, Mağusa’da ortak kullandığı evde de arama yapıldığını ve bahçe içerisinde, içerisinde 17 gram kokain ve 23 gram hintkeneviri bulunduğunu anlattı, Polis, soruşturmasını tamamlayabilmek için zanlıların tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç, zanlıların bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Bafra’da ise önceki gün saat 13.00 sıralarında, İskele Polis Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından 27 yaşındaki isminin baş harfleri S.A.’nın kaldığı ikametgahta arama yapıldı.

Aramada, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan su şişesi, sigara izmariti, fincan altlığı ve öğütücü tespit edilerek, emare olarak alındı. S.A. tutuklandı.

